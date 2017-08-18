В Индии 10-летняя девочка родила дочку после 35 недель

В Индии 10-летняя жертва изнасилования 17 августа родила девочку. Ранее Верховный суд Индии отказал ей в разрешении на аборт. Новорожденный ребенок, появившийся на свет в результате кесарева сечения, весит два с половиной килограмма. Этот исключительно редкий случай зарегистрирован в городе Чандигарх на севере Индии.

Официальные источники сообщили, что малолетняя мама и новорожденная девочка, появившаяся на свет через 35 недель, находятся в удовлетворительном состоянии.

Десятилетняя девочка, как сообщается, не отдает себе отчета в том, что стала матерью. В больнице ей сказали, что ее прооперируют в связи с болями в животе.

Беременность была обнаружена месяц назад, когда будущую маму доставили в больницу из-за ее жалоб на боли в брюшной полости. Индийские СМИ сообщают, что насильником является дядя девочки, который теперь находится под арестом.