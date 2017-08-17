Власти России включили «Свидетелей Иеговы» в список запрещенных организаций

Министерство юстиции России включило «Свидетелей Иеговы» в список организаций, запрещенных и подлежащих ликвидации на территории страны. В официальном сообщении ведомства такое решение объясняется применением закона о противодействии экстремистской деятельности.

В Минюсте отметили, что запрет распространяется на организацию «Управленческий центр Свидетелей Иеговы», а также на 395 входящих в ее структуру региональных отделений.

17 июля Верховный суд России утвердил постановление о признании «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и о запрете ее деятельности на территории страны. Решение суда вступило в силу. По данным организации, в России у нее около 170 тысяч последователей.

В ряде городов России уже возбуждены уголовные дела о продолжении деятельности «Свидетелей Иеговы» после судебного запрета, а также о «вовлечении в деятельность» этой организации.

В Казахстане община «Свидетелей Иеговы» столкнулась с судебным преследованием. В начале этого месяца городской суд в Алматы приостановил деятельность региональной религиозной организации «Христианский центр Свидетелей Иеговы» на три месяца и наложил штраф в размере 680 тысяч тенге (более 2100 долларов США). Причиной названо «несоответствие» здания, которое занимает религиозная организация, требованиям безопасности объектов с массовыми скоплениями людей.