Мирзияев обсудил военное сотрудничество с министром обороны Казахстана

Президент Шавкат Мирзияев 17 августа принял министра обороны Республики Казахстан Сакена Жасузакова, находящегося в Узбекистане с официальным визитом, сообщает Uzbekistan24.

В ходе встречи были обсуждены вопросы относительно военного и военно-технического сотрудничества между двумя государствами. В частности, в ходе беседы были рассмотрены вопросы развития эффективного взаимодействия между оборонными ведомствами Узбекистана и Казахстана, в том числе в сфере промышленной кооперации и подготовки военных кадров.

Министр обороны РК С.Жасузаков выразил глубокую благодарность президенту Шавкату Мирзияеву за теплый прием и передал искренние приветствия и наилучшие пожелания от имени президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Он подчеркнул заинтересованность и готовность к укреплению узбекско-казахстанского взаимовыгодного партнерства в военной и военно-технической сферах, сообщил Uzbekistan24.