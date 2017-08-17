В туркменской тюрьме скончался бывший глава охраны президента

Акмурад Реджепов – бывший начальник службы безопасности президента Туркменистана скончался в заключении 10 августа. В 2007 году он был обвинен в серии преступлений экономического характера и приговорен к 17 годам лишения свободы.

По сообщению российского правозащитного центра «Мемориал», тело покойного было передано родственникам для захоронения, поминальные мероприятия пройдут 17 августа в Лебапском велаяте.

Акмурад Реджепов с 1985 года возглавлял подразделение Комитета национальной безопасности Туркменистана, ответственное за личную охрану президента Туркменистана. Считается, что после смерти президента Сапармурада Ниязова в декабре 2006 года, он сыграл ключевую роль в передаче власти нынешнему главе Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

5 мая 2007 года генерал-лейтенант Реджепов был смещен со своего поста «в связи с переходом на другую работу». Почти сразу был взят под стражу, позже обвинен в создании преступной группы, которая на протяжении 12 лет реализовывала табачные изделия, а также в получении взяток в особо крупных размерах, монополистической деятельности, мошенничестве, вымогательстве и уклонении от уплаты пошлин и налогов. В конце июля того же года Верховный суд Туркменистана приговорил Реджепова к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В последние годы его имя фигурировало в материалах международной кампании «Покажите их живыми», призывающей к раскрытию информации о судьбе более 100 «особых узников», бесследно исчезнувших в туркменских тюрьмах за последние 15 лет.