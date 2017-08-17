Вашингтон отмечает усиление преследования «нетрадиционных» религий» в Казахстане

Государственный департамент США представил свой ежегодный доклад, посвящённый свободе вероисповедания в мире, в котором дается обзор ситуации с соблюдением свободы религий в около 200 странах, анализируются правонарушения со стороны некоторых правительств, террористических группировок и отдельных лиц, факты превышения полномочий.

Представляя доклад «Религиозная свобода в мире в 2016 году» конгрессу США, государственный секретарь Рекс Тиллерсон заявил, что главной ценностью Америки является свобода вероисповедания, но между тем такие террористические организации, как «Исламское государство» («ИГ»), пользуясь этой свободой, продолжают похищать людей, насиловать, порабощать и убивать их. По словам госсекретаря США, «ИГ» организовало геноцид против езидов, христиан и мусульман-шиитов. По словам Тиллерсона, неспособность некоторых правительств защищать свободу вероисповедания приводит их страны к нестабильности.

По оценкам правительства США, в июле 2016 года численность населения Казахстана достигла 18 миллионов 400 тысяч человек. По данным национальной переписи населения, в Казахстане около 70 процентов жителей являются мусульманами, большинство из них признают ханафитское направление суннитского ислама. Шафи-сунниты, шииты, суфисты, ахмадийцы составляют лишь один процент от общего числа мусульман страны.

По официальным данным, в Казахстане около 26 процентов жителей исповедуют христианство. Большинство из них – приверженцы Русской православной церкви. Около трех процентов – представители других течений христианства.

Казахстан является светским государством, в котором гарантирована свобода вероисповедования. Тем не менее, говорится в докладе, правительство страны разделяет религиозные объединения на традиционные и нетрадиционные, признает лишь традиционные религии и оказывает им поддержку, а нетрадиционные религии строго контролируются и подвергаются гонениям.

В докладе также говорится, что новый закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия экстремизму и терроризму» способствовал еще большему ограничению свободы вероисповедания.