В Грозном пропал 25-летний певец Зелимхан Бакаев (видео)

8 августа в Грозном пропал 25-летний певец Зелимхан Бакаев. Эту информацию Радио Свобода подтвердили несколько источников, в том числе близкий друг Зелимхана, попросивший не называть его имени.

По информации РС, Зелимхан поехал в Грозный на свадьбу сестры, должен был вернуться в Москву 9 августа сразу после свадьбы, но 8-го числа был задержан в центре чеченской столицы людьми в военной форме, предположительно, представителями СОБР «Терек». По другой неподтвержденной информации похищение связывают с именем депутата Государственной думы от Чечни Адама Делимханова.

В инстаграме Бакаева последняя фотография появилась 15 августа, однако, по словам его друга, этот аккаунт не принадлежит Зелимхану, его настоящая страница была закрыта сразу после задержания, а размещенная фотография сделана в ресторане Fish House в Грозном в прошлом году, причем не летом – Зелимхан на ней одет в кожаную куртку.

С родственниками Зелимхана Бакаева РС связаться не удалось, однако по некоторым данным, через пару дней после его пропажи они получили сообщение в WhatsApp с его номера, где он сообщал, что с ним всё в порядке, он в Москве и собирается уезжать за границу. Странным показалось, что Зелимхан редко писал в WhatsApp, предпочитая отправлять голосовые сообщения, к тому же, по словам его друзей, эмигрировать певец не собирался.

Пел Зелимхан в основном на чеченском, выступал с концертами в Дагестане, Ингушетии и Москве, причем, по словам того же друга артиста, в Чечне ему выступать запретили, потому что «его музыка слишком отличалась от той, что понимают в Чечне».

В Москве Бакаев пытался принять участие в проекте «Новая фабрика звезд» на телеканале «МУЗ-ТВ», на сайте шоу размещена его анкета, где он рассказывает, что с пяти лет занимается музыкой, все детство танцевал под Бритни Спирс и Майкла Джексона. «Он хотел петь и стать известным, – рассказал РС друг Бакаева. – Он очень талантливый. Пытался пробиться в Москве всячески. Участвовал в конкурсах, занимался вокалом и учился здесь, работал, чтобы помочь матери материально» (мать Зелимхана работает кондитером, отец – безработный).

В МВД Чеченской республики журналистам заявили, что никаких заявлений о пропаже Бакаева в ведомство не поступало.