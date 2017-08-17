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Новости

19−20 августа по всему Узбекистану пройдет всенародный хашар

Мужчина занимается побелкой деревьев в день хашара в преддверии праздника «Навруз». Ташкент, 2013 год.

19−20 августа в Узбекистане организуется всенародный хашар. Как сообщает Gazeta.uz, распоряжение об этом 15 августа издал Кабинет Министров.

В соответствии с документом август объявлен месяцем благоустройства и озеленения.

Всенародные хашары проводятся в Узбекистане ежегодно в преддверии праздника «Навруз» (отмечается 21 марта) и перед Днем независимости (1 сентября).

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