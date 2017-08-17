19−20 августа по всему Узбекистану пройдет всенародный хашар

19−20 августа в Узбекистане организуется всенародный хашар. Как сообщает Gazeta.uz, распоряжение об этом 15 августа издал Кабинет Министров.

В соответствии с документом август объявлен месяцем благоустройства и озеленения.

Всенародные хашары проводятся в Узбекистане ежегодно в преддверии праздника «Навруз» (отмечается 21 марта) и перед Днем независимости (1 сентября).