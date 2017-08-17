В Кыргызстане оппозиционер Текебаев и его соратник приговорены к 8 годам тюрьмы

Суд в Кыргызстане приговорил лидера оппозиционной партии «Ата-Мекен» Омурбека Текебаева и его соратника – экс-посла и бывшего министра Дуйшенкула Чотонова к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, им запрещено в течение трех лет после освобождения занимать государственные должности, сообщает Радио Азаттык (Кыргызская редакция Радио Свобода).

Их обвинили в коррупции. По версии следствия, Текебаев и Чотонов в 2010 году получили от российского бизнесмена и экс-депутата Госдумы Леонида Маевского миллион долларов, пообещав содействие в покупке киргизской компании «Мегаком».

В партии «Ата-Мекен» считают, что оба политика невиновны, а уголовное преследование носит политический характер. По мнению оппозиции, правительство пытается задушить голоса оппонентов и критиков в преддверии президентских выборов в октябре и помешать участию в них соперников Бишкека.