В Шарлотсвилле похоронили женщину, убитую при столкновениях

16 августа в Шарлотсвилле тысячи людей собрались на богослужение в память Хизер Хейер, погибшей во время столкновений в минувшую субботу между белыми националистами их противниками.

Один из сторонников националистов въехал на машине в демонстрантов, а затем попытался скрыться, но был задержан. От полученных при наезде травм умерла 32-летняя Хизер Хейер.

12 августа в Шарлотсвилл съехались белые националисты, чтобы провести марш протеста против намерения властей демонтировать памятник генералу конфедератов Роберту Ли. На ответную акцию собрались и противники расизма.

Общественность обвиняет в столкновениях сторонников идей превосходства белой расы. Президент США Дональд Трамп, со своей стороны, возложил винуза события в Шарлотсвилле на обе стороны конфликта.