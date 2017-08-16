Композиторов и мелодистов Узбекистана объединили в Союз

В Узбекистане будет создан Союз композиторов и бастакоров (мелодистов). Как сообщает новостной сайт Podrobno.uz, соответствующее постановление подписал президент Шавкат Мирзияев.

Новая структура создается на базе Союза композиторов Узбекистана, в деятельности которого, по мнению экспертов, прослеживаются серьезные недостатки. Так, например, в работе структуры наблюдаются инертность и нехватка инициативности, также присутствуют проблемы, связанные с финансовым положением и материально-технической базой.

Союз композиторов и бастакоров займется созданием высокохудожественных произведений в современном духе, отвечающих эстетическим потребностям народа, крупных музыкальных произведений, в том числе развитием таких классических жанров, как опера, симфония, концерт и оратория.

Он также должен участвовать в культурной и общественной жизни страны, поддерживать творческих деятелей сферы музыкального искусства, расширять международное культурное и музыкальное сотрудничество, налаживать обмен опытом с известными зарубежными композиторами и музыковедами.

Финансировать работу союза и его территориальных отделений будет Общественный фонд по поддержке творческих деятелей Узбекистана «Илхом».

Кроме того, для решения вопросов финансирования планируется создать «Клуб друзей» Союза композиторов и бастакоров Узбекистана, которым будет руководить АКБ «Асака». Банк также окажет безвозмездную спонсорскую помощь в ремонте здания Союза, укреплении его материально-технической базы, создании электронного архива и специальной фонотеки творчества выдающихся деятелей сферы, студии звукозаписи и музея «Мусика ижодкорлари».