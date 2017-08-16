Глава кыргызского правительства рассказал, чем можно торговать с Узбекистаном

В Бишкеке проходит встреча премьер-министров Кыргызстана и Узбекистана Сооронбая Жээнбекова и Абдуллы Арипова.

Узбекская делегация прибыла для участия в межправительственных заседаниях по двустороннему сотрудничеству и по делимитации и демаркации границ. Как сообщает Радио Азаттык (Кыргызская редакция Радио Свобода), во время встречи глава правительства Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков напомнил, что последнее заседание межправкомиссии по двустороннему сотрудничеству прошло 7 лет назад. «Это достаточно длительный перерыв», – сказал он.

Говоря о торговых отношениях, премьер Кыргызстана заявил, что «есть огромный неиспользованный потенциал».

По его словам, Кыргызстан готов к импорту из Узбекистана минеральных ресурсов, хлопкового сырья, продукции автомобильной промышленности, медицинских изделий и препаратов.

«В свою очередь, у кыргызской стороны есть что экспортировать в Узбекистан. Это производство пищевой и перерабатывающей промышленности, а также продукции текстиля и другое», – сказал Жээнбеков, добавив, что необходимо провести работу по снятию всех барьеров и ограничений.

По итогам 2016 года, товарооборот Кыргызстана с Узбекистаном составил 175,5 млн долларов. В списке главных торговых партнеров соседняя республика расположилась на 6 месте.