В Казахстане «Шейха Халила» приговорили к восьми годам тюрьмы

Сегодня судья городского суда Уральска Западно-Казахстанской области Руслан Жумагулов приговорил Абдухалила Абдужаббарова, религиозного деятеля, известного среди мусульман Казахстана как «шейх Халил», к восьми годам колонии общего режима, сообщает Радио Азаттык (Казахская редакция Радио Свобода).

42-летнего Абдужаббарова судили по статье 164, часть 3, – «Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой или религиозной вражды, повлекшее тяжкие последствия» – уголовного кодекса в редакции от 16 июля 1997 года. Обвинение считает, что Абдужаббаров распространял среди мусульман Атырау и Уральска через свои проповеди идеи религиозного экстремизма.

Абдужаббаров вину не признал, отвергая обвинения в свой адрес.

Читайте также: О чем «Халил» заговорил

Адвокат и родственники осужденного отказались комментировать приговор.