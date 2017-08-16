Твит Обамы о беспорядках в Шарлотсвилле стал самым популярным
Твит бывшего президента США Барака Обамы после беспорядков в Шарлотсвилле стал самым популярным в истории микроблога. В публикации Обама процитировал Нельсона Манделу – первого чернокожего президента ЮАР. Пост Обамы набрал почти три миллиона лайков.
«Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи, его происхождения или религии», написал бывший глава Белого дома.
12 августа в городе Шарлотсвилл, штат Вирджиния, произошли столкновения между ультраправыми и их противниками. Во время беспорядков в противников митингующих националистов на большой скорости въехал автомобиль. Погибла одна женщина, около двух десятков ранены.
Что случилось в Шарлотсвилле?
Президент США Дональд Трамп изначально осудил насилие, как он выразился, «со многих сторон», что вызвало критику в его адрес. При этом Трамп подчеркнул, что акция правых была согласована. А вот их противники разрешения не имели и вели себя очень агрессивно, считает глава Белого дома.
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