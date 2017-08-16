Россия вышла на первое место по числу репатриантов в Израиль – министр
Россия в последний год выдвинулась на первое место в тройке стран, лидирующих как источник репатриантов в Израиль. Об этом сообщил министр по вопросам охраны окружающей среды государства Израиль, министр по делам Иерусалима и наследия Зеэв Элькин.
По его словам, за последние лет пять три страны – Франция, Украина и Россия – ведущие по источнику репатриации, они занимают первые три места, меняясь между собой. «Но в последний год на первом месте Россия», – сказал Элькин в интервью агентству «Интерфакс-Украина». Он уточнил, что на четвертом месте Соединенные Штаты.
Что касается Украины, сказал Элькин, после событий февраля – марта 2014 года и начала войны в Донбассе поток украинских репатриантов вырос, однако сейчас он несколько уменьшился.
Выбор редакции
Последние новости
Самое читаемое
-
Самое читаемое
-
Самое обсуждаемое