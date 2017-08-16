В Самарканде за неделю произошло загадочное самоубийство двух молодых парней

11 августа ученик 9-класса средней школы №10 в Самаркандском районе покончил жизнь самоубийством. За четыре дня до этого трагического случая, в селе «Козикурган» в этом же районе повесился 22-летний парень. В беседе с «Озодликом» местные власти заявили, что причины суицида этих двух молодых людей, которые жили в благополучных семьях, остаются загадочными.

15-летний выпускник 9-го класса (его имя не разглашается из этических соображений – Ред.) средней школы №10 в селе «Окмачит» в Самаркандском районе одноименной области 11 августа во второй половине дня повесился у себя дома.

По словам учителя средней школы №10, сообщившего об этом трагическом случае редакции «Озодлика», покойный был одним из отличников школы.

– Мы были сильно шокированы, услышав о его смерти. Потому что семья, в которой рос этот мальчик, считается одной из примерных семей в нашем селе. Его папа – предприниматель. В тот трагический день дома никого не было, родители были на работе. В обеденное время он повесился под навесом тандырной. Все наши односельчане были сильно удивлены тем, как 15-летний подросток смог совершить такое. В наше село приезжали из прокуратуры. Но причина его смерти остается для всех загадкой, – говорит школьный учитель.

Как стало известно «Озодлику» со слов источников в Самаркандском районе, за четыре дня до этого трагического случая, в соседнем селе «Козикурган» повесился еще один молодой человек. 22-летнего парня (его имя не разглашается из этических соображений – Ред.) нашли повешенным в подвале собственного дома.

Как рассказал репортеру нашего радио один из жителей села «Козикурган», мать 22-летнего парня находилась на заработках в России.

– Его мать работает в России. Она постоянно отправляла им деньги, семья ни в чем не нуждалась. Узнав о том, что ее сын покончил с собой, женщина сразу же приехала из России. Парень повесился в подвале собственного дома. Люди говорят, что у него были панические атаки. Ничего другого о причинах его смерти нам неизвестно, – говорит собеседник.

Не представившийся сотрудник прокуратуры Самаркандского района подтвердил Радио Озодлик информацию о двух случаях суицида. Однако он отказался говорить о подробностях, сославшись на то, что расследования по этим двум делам еще не закончены.

Самаркандцы, с которыми пообщался наш репортер, сообщили, что двое молодых людей, покончивших жизнь самоубийством, не были знакомы друг с другом. По их мнению, эти два случая никак между собой не связаны.

Официальных данных о количестве суицидов в Узбекистане нет.

Однако, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество суицидов в Узбекистане неуклонно растет с каждым годом.

Если в 2010 году этот показатель составил 7 человек на 100 тысяч населения, то по состоянию на 2016 год он составил 9,2 на 100 тысяч населения.

Согласно отчету ВОЗ от 2015 года, среди самоубийц в Узбекистане в 2,5 раза больше мужчин (13, 6 на 100 тысяч населения), чем женщин (5,2 на 100 тысяч населения).

Несмотря на то, что президент Шавкат Мирзияев, который уделяет особое внимание проблемам узбекской молодежи, не привел конкретных цифр относительно количества суицидов в Узбекистане, 12 июля, выступая перед сенаторами и депутатами Олий Мажлиса, он подверг критике законодателей за слабое реагирование на эту проблему.

«Женщины-сенаторы и депутаты, которые составляют 40 процентов представителей двух палат Олий Мажлиса, хорошо понимают эту проблему. Необходимо повысить эффективность работы, проводимой среди женщин и девушек. Однако роль двух палат Олий Мажлиса при предотвращении таких проблем, как суицид, преступность и разводы, совсем не чувствуется. В этом направлении не принимаются эффективные законы и не ведется практическая работа на местах. Хотя наш народ, наши избиратели ждут от нас практических действий в этом направлении», – сказал 12 июля во время своего выступления в Олий Мажлисе президент Мирзияев.