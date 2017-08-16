Интернет в Таджикистане стал недоступен

Интернет стал недоступен в некоторых регионах Таджикистане, сообщили во вторник некоторые пользователи всемирной паутины. Эту информцию Радио Озоди (Таджикская редакция Радио Свобода) подтвердили и местные интернет-провайдеры.

Представитель компании «Интерком» заявил, что север Таджикистана остался без интернета из-за аварии на линии связи в Айнинском районе Согдийской области. В центральной части Таджикистана у клиентов лишь некоторых операторов проблем с интернетом нет, сказал наш собеседник.

Сообщается, что интернетом пока не могут пользоваться клиенты «Интеркома» и «Телеком Технолоджи».

На днях стало известно, что операторы Таджикистана «Телеком Технолоджи» и «Сатурн-Онлайн» задолжали кыргызской компании «Кыргызтелеком» 1 млн 349 тысяч долларов за услуги интернета. По словам главы кыргызской компании Нурлана Мадаминова, долг «Сатурн-Онлайн» составляет 662 тысячи 613 долларов. Международный третейский суд обязал компанию погасить долг, однако «таджикская сторона не торопится исполнять решение арбитража». Задолженность другого оператора связи «Телеком Технолоджи» составляет 687 тысяч 219 долларов. На эту компанию «Кыргызтелеком» подал иск в международный арбитражный суд.