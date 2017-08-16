Туркменские банки ограничили переводы через PayPal и WebMoney

Туркменистан ограничил конвертацию национальной валюты через популярные электронные платежные системы, сообщают источники Радио Азатлык (Туркменская редакция Радио Свобода) в Туркменистане. Сообщается, что банки Ашгабата перестали принимать заявления от физических лиц на конвертацию маната, осуществляемую с банковского счета посредством систем PayPal, WebMoney, Yandex.Money и Wire transfer.

В начале этого месяца сообщалось, что Центральный банк Туркменистана принимает меры по выявлению граждан, не выезжающих за границу, но использующих средства на международных платежных картах, а также посредством интернет-услуг, периодически переводящих деньги за границу.

Из документа, попавшего в распоряжение Радио Азатлык, следует, что власти страны обеспокоены тем, что вкладчики, используя пластиковые карточки банков Туркменистана, обналичивают за рубежом в иностранной валюте и по официальному курсу средства со своих счетов.

С января 2015 года официальный курс Центробанка Туркменистана зафиксирован на уровне 3,5 маната за доллар, на чёрном рынке стоимость доллара составляет около семи манатов. Обмен наличной валюты в Туркменистане запрещен с начала 2016 года.