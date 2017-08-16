СМИ: Пхеньян сам производит ракетные двигатели, в технологиях из Украины не нуждается

Информационное агентство Reuters приводит слова сотрудников американских спецслужб, которые заявили, что, по их мнению, Северная Корея способна производить собственные ракетные двигатели и не нуждается в импорте технологии из Украины.

Опубликованный 15 августа материал Reuters поддерживает позицию Украины, которая отвергла заявления о поставке Северной Корее ракетных технологий, однако противоречит новому исследованию Международного института стратегических исследований (IISS), согласно которому в последних испытаниях баллистических ракет Пхеньяна были использованы двигатели с заводов в Украине или в России, закупленные на черном рынке.

Reuters приводит слова должностного лица американских спецслужб, заявившего: «Мы располагаем разведданными, которые позволяют предположить, что Северная Корея не полагается на импорт двигателей… Напротив, мы считаем, что у них есть возможность самим производить двигатели». ТАСС также сообщил 15 августа, что представители американских спецслужб считают, что Северная Корея может сама производить ракетные двигатели.

Газета New York Times 14 августа сообщила, что представители американских спецслужб считают, что двигатели, возможно, были поставлены с украинского оружейного завода времен Холодной войны. Пресс-секретарь государственного департамента США Хизер Нойерт 15 августа, комментируя данный вопрос, сказала, что Украина имеет «прочную репутацию в сфере нераспространения».