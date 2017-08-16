Премьер Узбекистана Абдулла Арипов прибывает в Кыргызстан

В Кыргызстан 16 августа прибывает премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Он примет участие в заседаниях межправительственных комиссий и встретится с главой правительства Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.

Как сообщает аппарат правительства Кыргызстана, 17 августа пройдут заседания межправкомиссий по двустороннему сотрудничеству и по делимитации и демаркации границ.

Относительно переговоров по границам в правительстве отмечают, что «с момента возобновления переговорного процесса – начиная с августа 2016 года по 31 июля 2017 года проведены уже четырнадцать встреч рабочих групп».

Отношения между Кыргызстаном и Узбекистаном, по мнению наблюдателей, начали налаживаться с осени прошлого года. Так, 1 октября 2016 года делегация Кыргызстана во главе с первым вице-премьер-министром Мухамметкалыем Абулгазиевым по приглашению узбекской стороны посетила Андижанскую область – для участия в мероприятиях по укреплению и развитию кыргызско-узбекского сотрудничества. А уже 26 октября правительственная делегация Узбекистана с ответным дружественным визитом посетила КР.

Граница между Узбекистаном и Кыргызстаном составляет 1378 километров, из них 230 километров остаются неуточненными.