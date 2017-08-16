В ОБСЕ заявили, что наблюдатели видели в Донбассе российских военных

Первый заместитель главы мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе Александр Хуг заявил, что наблюдатели видели на востоке Украины военных со знаками отличия армии России, а также общались с теми, кто называл себя российскими военнослужащими.

Замглавы мониторинговой миссии добавил, что наблюдатели также видели отдельные единицы российского оружия в зоне конфликта на востоке Украины. «Но выводы не относятся к нашим полномочиям. Мы призваны фиксировать то, что видим», – подчеркнул Хуг.

Киев и страны Запада обвиняют Кремль в военной поддержке сепаратистов в Донбассе. Всего, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, на стороне самопровозглашенных «народных республик» воюют 40 тысяч человек, в их числе около 5 тысяч кадровых российских военнослужащих. Москва официально не признает эти обвинения.