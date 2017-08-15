В Узбекистане создается Институт изучения проблем молодежи и подготовки перспективных кадров при Академии государственного управления.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев 14 августа подписал постановление «О мерах по организации деятельности Института изучения проблем молодежи и подготовки перспективных кадров при Академии государственного управления при Президенте Республики Узбекистан».

Как сообщает UzDaily.uz, институт является государственным учреждением, деятельность которого направлена на изучение проблем молодежи, проведение научно- исследовательских и аналитических изысканий в данном направлении, а также переподготовку и повышение квалификации перспективных молодых кадров.

Учредителями Института являются Академия государственного управления при Президенте Республики Узбекистан и Союз молодежи Узбекистана.

Согласно документе, Институт будет изучать проблемы молодежи Узбекистана и подготавливать информационно­аналитические материалы, а также проводить научно-исследовательские работы с целью выработки научно обоснованных рекомендаций по решению данных проблем.

Институт будет формировать базы данных перспективных молодых кадров органов государственной власти, государственного и хозяйственного управления, общественных организаций по регионам республики, а также создавать системы мониторинга их профессионального развития, и т.д.

Новый институт будет организовывать учебные курсы по переподготовке и повышению квалификации перспективных молодых кадров органов государственной власти, государственного и хозяйственного управления, общественных организаций.

Развитие международного сотрудничества и связей в сфере проведения молодежной политики с целью внедрения передовых методик изучения и решения проблем молодежи также является одним из задач нового института.