Отказ в возбуждении дела о смерти таджикского малыша Умарали Назарова признан «законным»

В Санкт-Петербурге суд признал «законным» отказ в возбуждении уголовного дела о смерти 5-месячного таджикского мальчика Умарали Назарова. Таким образом, суд отклонил требование адвокатов о привлечении к уголовной ответственности сотрудников полиции и миграционной службы. Теперь адвокаты намерены обратиться с жалобой в Европейский суд по правам человека, сообщает «Коммерсантъ».

5-месячный Умарали Назаров умер 13 октября 2015 года в петербургской больнице, через несколько часов после того, как его забрали у матери, задержанной за нарушение миграционного законодательства. Причиной смерти ребенка врачи назвали вирусную инфекцию и сердечную недостаточность. Мать мальчика – Зарина Юнусова – не верит этой версии.

После смерти Умарали Назарова в Петербурге прошли несколько акций протеста с требованием всестороннего расследования. В ноябре 2016 года суд постановил выдворить мать умершего ребенка из России. Незадолго до этого дело о гибели Умарали было закрыто – виновных следователи не нашли.