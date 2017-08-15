Мирзияев распорядился демонтировать железную ограду вокруг резиденции Каримова

Народный художник Узбекистана, скульптор Ильхом Джаббаров завершил работу над тремя памятниками первому президенту Исламу Каримову. Строители демонтировали железную ограду, установленную вокруг резиденции «Оксарой». Сейчас на ее территории ведется подготовительная работа по установке памятника ныне покойному президенту.

Как сообщил «Озодлику» искусствовед из Ташкента Акмаль Ризаев, один из трех памятников ныне покойному первому президенту Узбекистана будет установлен на территории его бывшей рабочей резиденции «Оксарой», где сейчас создается музей Ислама Каримова.

По словам Ризаева, во вторник рабочие демонтировали железную ограду вокруг «Оксароя», к которому рядовые граждане не имели доступа на протяжении целых 25 лет.

– Сегодня рабочие демонтировали сварные металлические ограды. Сейчас проводятся последние работы для установления памятника Исламу Каримову на территории его резиденции, – сообщил 15 августа «Озодлику» искусствовед из Ташкента Акмаль Ризаев.

Независимый журналист из Ташкента Алексей Волосевич посетил скульптурный комбинат близ улицы Нукусской, где смог увидеть два памятника первому президенту Узбекистана. Чуть позже он опубликовал фотографии готовых памятников Каримову на страницах своего интернет-издания AsiaTerra.

В разговоре с репортером «Озодлика» Волосевич рассказал о том, что памятники Каримову изготовлены из бетона с бронзово-серебристым покрытием.

– Памятники немного отличаются друг от друга. Они не совсем зеркальные по отношению друг к другу. На одной скульптуре Каримов держит руку в кармане, а на другой – нет, – сказал ташкентский журналист Алексей Волосевич.

​Напомним, что в начале декабря 2016 года в Узбекистане был объявлен международный конкурс на создание памятника первому президенту.

А в апреле этого года был объявлен победитель конкурса на лучший проект памятника Исламу Каримову. Им стал известный скульптор Ильхом Джаббаров, который был лично знаком с ныне покойным президентом.

Однако, по мнению Акмаля Ризаева, новые памятники Каримову не самые величайшие работы Джаббарова.

– Видно, что работа сделана спустя рукава. Их можно назвать плохим подражанием работам советского скульптора Александра Кибальникова. Особенно памятник Каримову, где он держит руку в кармане, очень похож на памятник Маяковскому, автором которого является Кибальников, – говорит нашему радио, не скрывающий своего скептицизма ташкентский искусствовед.

Репортер «Озодлика» связался по телефону с самим Ильхомом Джаббаровым. Однако скульптор отказался давать комментарии нашему радио, сославшись на собственную «суеверность». Стоит отметить, что на протяжении последних 30 лет Ильхом Джаббаров не дает интервью СМИ до официального открытия своих скульптур.

Напомним, что 25 января этого года президент Узбекистана Шавкат Мирзияев подписал постановление «Об увековечении памяти Первого Президента Республики Узбекистан». Также Мирзияев поручил соответствующим министерствам и ведомствам организовать в ташкентской резиденции «Оксарой», где на протяжении долгих лет работал первый президент, научно-просветительский мемориальный комплекс имени Ислама Каримова.

Открытие памятника Каримову на территории его бывшей рабочей резиденции «Оксарой» запланировано на 1 сентября, говорит Акмаль Ризаев.

Кроме того, памятники первому президенту Узбекистана, созданные скульптором Ильхомом Джаббаровым, будут установлены в Самарканде и Карши.

Ранее младшая дочь первого президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева сообщила на своей странице в Instagram'е о том, что памятник ее отцу в Москве изготовит британский скульптор Пол Дэй.

Напомним, что первый памятник Исламу Каримову, о кончине которого стало известно 2 сентября 2016 года, открыли в туркменском городе Туркменабат.

В церемонии открытия памятника, которое состоялось 7 марта этого года, приняли участие президент Узбекистана Шавкат Мирзияев и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.