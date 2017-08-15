На газовой заправке в городе Карши прогремел мощный взрыв (видео)
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В ночь на 15 августа рядом с газовой заправкой в центре города Карши Кашкадарьинской области взорвался автомобиль для перевозки сжиженного газа.
Как сообщили представители УВД Кашкадарьинской области интернет-изданию Kun.uz, в 00:15 по местному времени, на автозаправке «Узтрансгаз», которая находится на 5-м километре автодороги Карши-Бешкент, взорвался автомобиль для перевозки сжиженного газа.
По предварительным данным, автомобиль взорвался из-за технических неполадок.
Сообщается, что 28-летний водитель госпитализирован в больницу. По официальным данным, пострадавших или погибших при взрыве автомобиля нет.
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