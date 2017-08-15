Бишкек расценил заявление Турции о «Сапате» как давление

Министерство образования и науки (МОН) Кыргызстана рассматривает заявление заместителя министра образования Турции Орхана Эрдема как давление на власти и общественность Кыргызстана и попытку дискредитации образовательных учреждений «Сапат», сообщает пресс-служба МОН Кыргызстана.

Согласно сообщению МОН, сеть общеобразовательных школ «Сапат», которая ранее действовала в качестве сети кыргызско-турецких лицеев «Себат», функционирует в Кыргызстане с 1992 года и в ней прошли обучение тысячи граждан, которые обучались турецкому языку и культуре.

Министерство называет заявления официальных лиц Турции «безответственными», а приравнивание школ «Сапат» к террористическим организациям и наложение на учащихся, а также членов их семей определенных санкций – «неприемлемым».

Ранее местные СМИ со ссылкой на турецкие источники сообщили о заявлении заместителя министра образования Турции Орхана Эрдема, который заявил якобы, что учеников сети лицеев «Сапат» не впустят в Турцию.

Ответственность за неудавшуюся попытку государственного переворота в Турции 15 июля 2016 года Анкара возложила на проживающего в США турецкого религиозного деятеля Фетхуллаха Гюлена. В Турции десятки тысяч предполагаемых его последователей были уволены, многие арестованы.

В апреле 2017 года сеть образовательных учреждений «Себат», которую связывали с движением Гюлена, была переименована в «Сапат».

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев на пресс-конференции 24 июля в Чолпон-Ате ответил на вопросы о кыргызско-турецких отношениях и об образовательном учреждении «Сапат». В своем выступлении он сказал, что обида Турции связана с отказом Кыргызстана закрыть образовательное учреждение «Себат».