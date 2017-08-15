Душанбе устанавливает личности трех соотечественников, задержанных в Москве

Правоохранительные органы Таджикистана начали проверку в связи с задержанием трех граждан страны в Москве по обвинению в организации теракта. Все трое были задержаны в понедельник, 14 августа со стороны ФСБ России.

Умарджон Эмомали, пресс-секретарь МВД Таджикистана, сказал 15 августа Радио Озоди (Таджикская редакция Радио Свобода), что таджикские правоохранители во взаимодействии с российскими коллегами проверяют причастность трех граждан страны к возможной причастности к подготовке террористического акта.

«Таджикской стороне стали известны некоторые детали, но мы воздержимся от комментариев, чтобы не мешать следственному процессу», – сказал он.

По его словам, сейчас устанавливаются личности задержанных. Накануне российские СМИ написали о том, что Лефортовский суд города Москвы арестовал троих граждан Таджикистана, которые подозреваются в подготовке терактов в столичном регионе.