Эмиль Узакбаев: Арипов едет в Кыргызстан, чтобы поддержать своего коллегу Жээнбекова

16 августа, в Бишкеке с участием премьер-министров Кыргызстана и Узбекистана пройдут заседания Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между двумя республиками и Межправительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы между Кыргызстаном и Узбекистаном. Кыргызстанские политики расценивают визит главы узбекского правительства в соседнюю республику как шаг по оказанию политической поддержки премьер-министру КР Сооронбаю Жээнбекову перед предстоящими президентскими выборами.

Как сообщила пресс-служба правительства Кыргызстана, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов 16 августа прибывает в Кыргызстан для участия в заседаниях межправительственных комиссий. В рамках визита состоится его встреча с премьер-министром Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.

Заседания Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Кыргызстаном и Узбекистаном, а также Межправительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы между двумя республиками состоятся в кыргызской столице завтра, 16 августа.

Однако кыргызстанские политики считают, что глава узбекского правительства Абдулла Арипов едет в Бишкек, чтобы поддержать кандидатуру кыргызского коллеги Сооронбая Жээнбекова на предстоящих президентских выборах в стране.

– Визит главы узбекского правительства в Кыргызстан можно расценивать как положительное явление. Я, как человек, знающий Узбекистан изнутри, могу сказать, что в этой стране премьер-министр не имеет отношения к внешней политике. Внешнюю политику Узбекистана определяет только президент. Следовательно, Абдулла Арипов едет в Кыргызстан по поручению президента Мирзияева. Узбекистан, как и другие государства, интересуется тем, кто завтра станет президентом и премьер-министром в Кыргызстане. Поэтому я считаю, что правы те, кто считает, что Абдулла Арипов едет в нашу страну, чтобы оказать политическую поддержку премьер-министру КР Сооронбаю Жээнбекову перед предстоящими президентскими выборами, – говорит бывший посол Кыргызстана в Узбекистане Эмиль Узакбаев.

Стоит отметить, что политсовет партии СДПК выдвинул премьер-министра Сооронбая Жээнбекова кандидатом в президенты. Выборы президента в Кыргызстане состоятся 15 октября этого года.

Экс-заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Талант Кушчубеков присоединяется к мнению Эмиля Узакбаева. Вместе с тем, он считает положительным явлением то, что переговоры по делимитации узбекско-кыргызской границы стали более активными за прошедший год.

– Граница – это очень трудный вопрос. Я думаю, что эта проблема будет решена не в ближайшее время. Однако в последнее время правительства Кыргызстана и Узбекистана демонстрируют, что у них достаточно политической воли для решения этой проблемы. К примеру, если раньше межправительственная комиссия по делимитации и демаркации государственной границы встречалась раз в год, то сейчас она проводит встречи ежемесячно. Кыргызстан и Узбекистан смогут достичь больших успехов, если обе стороны смогут решить вопрос по границе в течение ближайших пяти лет, – сказал Талант Кушчубеков.

С декабря 2016 года по сегодняшний день Межправительственная комиссия по делимитации и демаркации государственной границы между Узбекистаном и Кыргызстаном провела в общей сложности 15 встреч. Напомним, что до этого переговоры рабочих групп совместной узбекско-кыргызской Межправительственной комиссии состоялись 5-13 августа в городе Намангане.

Сейчас на узбекско-кыргызской границе не согласовано 300 километров на 58 участках. Общая протяженность границы между Узбекистаном и Кыргызстаном составляет 1370 километров.