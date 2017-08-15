Абдулла Арипов обсудит в Чолпон-Ате вопрос делимитации и демаркации кыргызско-узбекской границы

Встреча по обсуждению кыргызско-узбекской границы с участием премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова пройдет с 15 по 17 августа в кыргызском городе Чолпон-Ата, сообщает интернет-издание Kloop.kg.

За последний год Кыргызстан и Узбекистан уже провели несколько встреч по согласованию границы, в том числе власти обеих стран организовали визиты больших делегаций друг к другу.

Сейчас на кыргызско-узбекской границе не согласовано 300 километров на 58 участках. Общая протяженность границы между Узбекистаном и Кыргызстаном составляет 1370 километров.

Стоит отметить, что это первый визит главы правительства Узбекистана в Кыргызстан с момента смерти первого президента Ислама Каримова.

Переговоры по делимитации кыргызско-узбекской границы стали более активными с момента прихода к власти в Узбекистане Шавката Мирзияева.

В середине апреля 2017 года министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов заявил, что власти обеих стран готовят соглашение, чтобы исторически запечатлеть согласование земель. Но пока с узбекской стороны границы описаны на 76,5 процента, приводит интернет-издание.