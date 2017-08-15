Лидер белорусской оппозиции Статкевич «заочно» арестован на 15 суток

В Белоруссии лидера оппозиции Николая Статкевича заочно арестовали на 15 суток. Как сообщил в понедельник правозащитный центр «Весна», такое решение суд вынес еще 9 августа, признав оппозиционера виновным в участии в несанкционированной акции протеста в Минске 3 июля.

Кроме этого, сегодня стало известно, что 5 июля Статкевича оштрафовали более чем на тысячу белорусский рублей (около 35 тысяч российских рублей) за акцию 8 мая, во время которой оппозиционер возложил цветы на Военном кладбище в память о погибших при освобождении Минска в 1944 году советских солдатах. Тогда Статкевич заявил, что режимы Сталина и Гитлера, по его мнению, были похожи, поскольку привели к миллионным жертвам среди населения своих стран.

В настоящее время Николай Статкевич, несмотря на решение суда об аресте, находится на свободе. В комментарии для Белорусской службы Радио Свобода оппозиционер заявил, что он не намерен самостоятельно сдаваться властям.

Статкевич в 2010 году выставлял свою кандидатуру на пост президента Белоруссии – против кандидатуры Александра Лукашенко, занимающего пост главы государства с 1994 года. После выборов Статкевич обвинил президента в подтасовке результатов голосования, был арестован и отсидел пять лет в тюрьме. После освобождения в 2015 году оппозиционер заявил о намерении продолжить политическую «борьбу за нормальную жизнь» в Белоруссии.