Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

Алмалык возглавил экс-хоким Юнусабадского района столицы

Мирагъзам Миркасимов, ранее возглавлявший Юнусабадский район города Ташкента, назначен хокимом города Алмалык Ташкенсткой области. Об этом сообщает UzNews со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

В марте текущего года Мирагъзам Миркасимов был отстранен от должности хокима Юнусабадского района.

Ранее стало известно о снятии с должности очередной «четверки» руководителей – хокима города Алмалык, главы налоговой инспекции, начальника УВД и прокурора.



Back to top
XS
SM
MD
LG