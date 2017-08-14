Мирзияев уволил «четверку» руководителей города Алмалыка (видео)

Сняты с должностей хоким, прокурор, начальники УВД и налоговой службы города Алмалык Ташкентской области. Президент Узбекистана счел их недостойными высоких должностей из-за многочисленных ошибок, допущенных при выполнении своих обязанностей.

«Четверка» руководителей города Алмалыка покинула свои посты

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев в минувшую пятницу посетил город Алмалык Ташкентской области. На встрече с активистами города он выразил недовольство с ситуацией во всех сферах и подверг резкой критике работу руководства Алмалыка.

Мирзияев заявил, что «четверка» руководителей города Алмалыка – хоким, прокурор, начальники УВД и налоговой службы должны были жить в тех условиях, в которых живут рядовые алмалыкцы.

«Население Алмалыка составляет 120 тысяч человек. Эти четыре руководителя должны были поделить город на участки, посещать махалли и улицы, встречаться с народом, предоставлять людям жилье и квартиры. Они должны были дышать с ними одним воздухом. Если народ живет без света, то и они должны были жить без света. Если народ живет без нормальных дорог, то и эти чиновники должны были жить на улицах с разбитыми дорогами. Если у людей не было воды, то и они должны были жить без воды», – заявил Шавкат Мирзияев.

Ознакомившись с осуществляемыми работами и положением в городе Алмалыке, Шавката Мирзияев лишил должностей хокима, прокурора, а также начальников УВД и налоговой службы города Алмалыка.

Он счел их недостойными своих должностей из-за халатности, безответственности и многочисленных ошибок, допущенных при выполнении своих обязанностей.

​Мирзияев сторонник 9-этажных домов

Ознакомившись со строительными работами, которые ведутся в городе Алмалыке, президент Мирзияев предложил строить в центре города девятиэтажные дома.

Как сообщил информагентство УзА, президент предложил строить в Алмалыке девятиэтажные дома, учитывая потребности местного населения в жилье.

По словам источника «Озодлика», исходя из указаний ныне покойного первого президента Узбекистана Ислама Каримова, руководство города Алмалыка планировало возведение трехэтажных домов в центре города. Но после предложения Мирзияева возникла необходимость изменения проекта строительства новых многоэтажных жилых домов.

​Ислам Каримов был сторонником того, чтобы многоэтажные жилые дома не возводились выше трех этажей. Несколько лет назад после его указаний архитекторы были вынуждены внести изменения в проект по строительству пятиэтажных домов на территории Старого города в Ташкенте.

Встреча президента Шавката Мирзияева с жителями города Алмалык:

Дешевое мясо к приезду президента

Перед приездом президента Мирзияева в город Алмалык, местные власти в течение нескольких месяцев привлекали жителей к работам по благоустройству города.

По словам жителей Алмалыка, работников бюджетных организаций заставляли подметать улицы, в экстремальную летнюю жару сажать цветы, которые высыхали через 2-3 дня, а также временно перекрывать крыши недостроенных домов:

– Наконец-то президент приехал в город Алмалык. Возможно, местные власти прекратят уже заниматься очковтирательством, обманывать народ и президента? Народ ждал президента с апреля месяца, работники бюджетных организаций устали ежедневно заниматься уборкой улиц. Зачем нам нужны такие чиновники? Думая только о своих интересах, они мучают народ. Почему они заставляют убирать город только к приезду президента? Например, они заасфальтировали некоторые улицы. Благоустроили некоторые территории города. Но внутренняя часть города осталась в прежнем виде. Ведь все это нужно не для президента, а для народа, – возмущается житель Алмалыка в разговоре с репортером «Озодлика».

По его словам, к приезду Шавката Мирзияева в Алмалык местные власти резко снизили цены на мясо:

– Мясо продавали по 26 тысяч сумов за килограмм. Но один человек не мог купить мясо больше двух килограммов. Люди выстроились в огромные очереди, чтобы купить дешевое мясо. Но так было до отъезда президента. До сегодняшнего дня килограмм мясо в Алмалыке продавали по 34-36-38 тысяч за килограмм. Неужели наш уважаемый президент не знает, что чиновники просто обманывают его?, – задается вопросом собеседник из Алмалыка.

​В Алмалыке заработает новый рудник

Президент Узбекистана предложил назвать новый рудник в Алмалыке «Молодость» («Ёшлик»).

«Недра нашей страны богаты природными ресурсами, но мы не используем их эффективно. Мы не уделяли достаточного внимания развитию сферы геологии. Теперь мы кардинально улучшим работу по совершенствованию этой отрасли», – сказал Шавкат Мирзияев.

Как сообщает УзА, президент Мирзияев 11 августа принял участие в торжественной церемонии, посвященной началу работы по инвестиционному проекту «Второй этап развития Алмалыкского горно-металлургического комбината».

На полную мощность проект выйдет в 2028 году. Будет обеспечена занятость более 10 тысяч человек. Для молодых специалистов в 2017-2021 годах будут построены девять многоэтажных домов на 400 семей, дошкольное образовательное учреждение и два общежития на 240 мест.