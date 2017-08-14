В Астане обсудили торговлю между ЕАЭС и Ираном

В Астане члены Евразийского межправительственного совета обсудили ход переговоров по созданию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном, сообщает сегодня официальная пресса. Приуроченная к международной выставке EXPO-2017 в Астане встреча проходила с участием глав правительств стран ЕАЭС и председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграна Саркисяна.

Участники встречи обсудили также проект договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС. Кроме того, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана, были рассмотрены вопросы создания комиссии по расследованию авиационных происшествий в рамках ЕАЭС, вопрос о взаимном признании национальных и международных водительских удостоверений, выданных в одном государстве-члене ЕАЭС, для осуществления предпринимательской деятельности на территории другой страны союза.

В интеграционное объединение ЕАЭС, в котором доминирует Россия, входят Казахстан, Кыргызстан, Беларусь и Армения.