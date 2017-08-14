США заявили о готовности задействовать «весь спектр» возможностей против Пхеньяна

Председатель Объединенный комитета начальников штабов США заявил президенту Южной Кореи, что Соединенные Штаты готовы использовать все имеющиеся у них военные возможности для защиты от Северной Кореи, сообщает Пентагон.

Генерал Джозеф Данфорд встречался сегодня в Сеуле с представителями южнокорейских военных ведомств и президентом Южной Кореи Мун Чж Ин. Данфорд «подчеркнул, что северокорейские программы по разработке баллистических ракет и ядерного оружия представляют собой угрозу для всего мирового сообщества», – сказал официальный представитель Пентагона Даррен Джеймс. Он сказал, что Данфорд выразил «готовность США задействовать весь свой военный потенциал для защиты наших союзников и территории США.

По словам пресс-секретаря Мун, Данфорд сказал, что военные варианты в отношении Северной Кореи рассматриваются на случай, если дипломатические и экономические санкции окажутся безрезультатными.

Данфорд на этой неделе, как ожидается, посетит также Китай и Японию. Поездка Данфорда проходит на фоне напряженности и обмена пылкими заявлениями Северной Кореей и Соединенными Штатами.

Мун призвал к сдержанности в ситуации с Северной Кореей и заявил, что возникновение новой войны на полуострове недопустимо. «Мы не можем допустить новой войны на Корейском полуострове», – сказал он.

Конфликт 1950-53 годов унес жизни более миллиона человек и привел к разделению полуострова.