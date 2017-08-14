В Крыму резко уменьшился поток туристов из областей Украины

За последние полгода на отдых в аннексированный Россией Крым приехали лишь 100 тысяч граждан Украины. Об этом в интервью Радио Свобода сообщил глава Ассоциации индустрии гостеприимства Украины Александр Лиев.

До аннексии Крыма Россией полуостров посещали около четырех миллионов украинских туристов. По словам Лиева, отказ граждан Украины отдыхать на полуострове является «протестом».

В первое время после российской аннексии Крыма в 2014 году российские официальные лица называли Симферополь одним из самых востребованных туристических направлений. В 2016 году российские туроператоры зафиксировали сокращение спроса на авиабилеты в Крым.