Со следующей недели ЦБ Узбекистана вводит в обращение банкноту достоинством 50 тысяч сумов

Как сообщил «Озодлику» сотрудник Центрального банка Узбекистана, на следующей неделе ЦБ выпустить в обращение новые денежные знаки в виде банкнот достоинством 50000 сум. По его словам, после празднования Дня независимости в республике будет проведена унификации валютного курса.

Шесть месяцев назад в Узбекистане была введена в оборот самая крупная банкнота достоинством 10 тысяч сумов.

В настоящее время в социальных сетях распространилось изображение новой банкноты бледно розового цвета номиналом 50 тысяч сумов. На новой банкноте изображена птица Хумо.

До сегодняшнего времени самая крупная банкнота в Узбекистане была достоинством в 10 тысяч сумов (примерно 2,5 доллара США по официальному курсу ЦБ Узбекистана), она была введена в обращение с 10 марта этого года.