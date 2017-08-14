МВД Узбекистана и Таджикистана провели первое заседание Координационной группы
В Ташкенте прошли переговоры с делегацией представителей Министерства внутренних дел Таджикистана, которую возглавил первый заместитель министра внутренних дел, генерал-майор милиции Аламшозода Абдурахмон Аламшо.
Как сообщает Podrobno.uz, с узбекской стороны во встрече участвовал министр внутренних дел, генерал-майор Абдусалом Азизов.
Переговоры прошли в рамках первого заседания Координационной группы Министерств внутренних дел Таджикистана и Узбекистана.
В ходе встречи стороны обменивались мнениями касающихся развития двустороннего сотрудничества органов внутренних дел двух стран, вопросов борьбы с преступностью, особенно в сфере терроризма, экстремизма, незаконного оборота наркотиков, обеспечения безопасности и других видов нарушения законности.
Сообщается, что был также предложен ряд выгодных предложений по обмену опытом, обменом информацией и укрепления двустороннего сотрудничества.
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