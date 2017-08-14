МВД Узбекистана и Таджикистана провели первое заседание Координационной группы

В Ташкенте прошли переговоры с делегацией представителей Министерства внутренних дел Таджикистана, которую возглавил первый заместитель министра внутренних дел, генерал-майор милиции Аламшозода Абдурахмон Аламшо.

Как сообщает Podrobno.uz, с узбекской стороны во встрече участвовал министр внутренних дел, генерал-майор Абдусалом Азизов.

Переговоры прошли в рамках первого заседания Координационной группы Министерств внутренних дел Таджикистана и Узбекистана.

В ходе встречи стороны обменивались мнениями касающихся развития двустороннего сотрудничества органов внутренних дел двух стран, вопросов борьбы с преступностью, особенно в сфере терроризма, экстремизма, незаконного оборота наркотиков, обеспечения безопасности и других видов нарушения законности.

Сообщается, что был также предложен ряд выгодных предложений по обмену опытом, обменом информацией и укрепления двустороннего сотрудничества.