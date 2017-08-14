Президент Туркменистана посвятил новую книгу стойкости своего отца

12 августа в одной из воинских частей Министерства внутренних дел Туркменистана состоялась презентация новой книги президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова «Храбрые парни рождаются для подвигов».

Новая книга президента посвящена истории МВД Туркменистана и работе в этой структуре отца президента Мяликгулы Бердымухамедова, сообщают официальные СМИ Туркменистана.

Глава государства пишет, что жизненный путь отца является для него образцовым примером, а благородные, высокие моральные качества предков – школой жизни.

Это очередное произведение президента Туркменистана, посвященное членам его семьи, ранее вышедшая книга «Довлет гушы» была посвященная его отцу Мяликгулы Бурымухамедову, а книга «Алем ичре ат гезер» деду Бурдымухаммеду Аннаеву.

Президент Туркменистана, руководящий страной 2007 года, является автором более 40 книг, по различной тематике, в том числе посвященных истории, экономике, лекарственным растениям, туркменским национальным традициям. Только за 2016 год президент написал 7 книг.

В средних школах Туркменистана от учителей на уроках требуют использования пословиц и цитат из книг президента Гурбангулы Бердымухамедова.