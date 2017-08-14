Казахстанская полиция расследует инцидент со стрельбой на границе с Кыргызстаном

Полицейские допрашивают родственников погибшего при стрельбе на границе с Кыргызстаном в Жамбылской области казахстанца. Об этом сообщает агентство Tengrinews со ссылкой на пресс-службу Жамбылского областного ДВД.

Агентство сообщает, что вчера около 20 часов на погранзаставе «Жасоркен» пограничникам пришлось открыть огонь по предполагаемым нарушителям казахстанской границы. Группа лиц, около 15 человек, не подчинилась и применила физическое воздействие в отношении пограничного наряда. Был ранен один из нападавших, который позже скончался, остальные сбежали в ближайший населенный пункт, говорится в сообщении агентства Tengrinews.

Сообщается, что погибший после тяжелого ранения являлся жителем села «Жасоркен». Он был гражданином Казахстана, гражданство других участников инцидента неизвестно. Официальные ведомства утверждают, что они забрасывали камнями, всеми подручными средствами пограничный наряд, который вынужден был открыть огонь после предупредительных выстрелов.