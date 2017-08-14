Спецслужбы Кыргызстана задержали предполагаемого вербовщика и лидера экстремистской группы

Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана задержал гражданина, предположительно, активного вербовщика и одного из лидеров экстремистской ячейки. По данным спецслужб, он находился в межгосударственном розыске за ряд совершенных преступлений и скрывался на территории одной из стран СНГ, сообщает Азаттык (Кыргызская редакция Радио Свобода).

В ГКНБ отмечают, что задержанный выполнял задания зарубежных экстремистских центров по осуществлению подрывной деятельности в Кыргызстане. По сведениям госкомитета, он проводил вербовку среди молодежи, распространял радикальную идеологию и создавал подпольные ячейки на территории одной из областей.

«Задержанный Х.М. дал признательные показания о причастности к экстремистской деятельности и в рамках расследуемого уголовного дела водворен в СИЗО ГКНБ», – говорится в сообщении.

В июле ГКНБ задержал двух кыргызстанцев, подозреваемых в вербовке граждан в террористические организации через Интернет. По данным госкомитета, они успели переправить в Сирию двух человек, один из которых погиб в боевых действиях.

В конце июня спецслужбы задержали четырех членов группировки, готовившей серию терактов в Кыргызстане.

По официальным данным, в боевых действиях на территории Ирака и Сирии находятся более 500 граждан Кыргызстана. В тюрьмах Кыргызстана за терроризм и экстремизм отбывают наказание 185 человек.