В Буркина-Фасо при нападении на ресторан погибли 17 человек

В столице Буркина-Фасо – Уагадугу – не менее 17 человек погибли в ночь на понедельник в результате вооруженного нападения на популярный среди иностранцев турецкий ресторан. Власти этого западноафриканского государства заявили, что среди убитых есть представители нескольких национальностей, в том числе один француз. Не менее 8 человек ранены в результате нападения, сообщает Reuters.

Трое вооруженных людей подъехали к ресторану на автомобиле и открыли огонь по посетителям, сидевшим за столиками на улице. На место прибыли полицейские и военные. В завязавшейся перестрелке нападавшие были убиты.

Власти Буркина-Фасо подозревают в нападении боевиков, связанных с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в ряде стран).

В январе 2016 года на этой же улице в Уагадугу, в другом кафе и гостинице были захвачены в заложники 170 человек. 30 из них погибли. Ответственность за нападение взяла на себя «Аль-Каида».