Белый дом: Трамп осуждает все формы насилия, фанатизма и ненависти (видео)

Президент США Дональд Трамп осудил экстремистов, участвовавших в столкновениях в Шарлотсвилле. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома в ответ на критику Трампа в том смысле, что он недостаточно осудил радикалов и сторонников ненавистнических идей.

«Президент ясно сказал в своем заявлении вчера, что осуждает все формы насилия, фанатизма и ненависти. Конечно, это включает сторонников идей превосходства белой расы, ку-клус-клан, неонацистов и все экстремистские группы. Он призвал к национальному единству и объединению всех американцев», – отмечается в заявлении.

Президент Трамп в своих публичных комментариях в субботу после беспорядков, обвинил «много сторон» в столкновениях между протестующими и белыми экстремистами в Шарлотсвилле.

После столкновений в противников митингующих националистов на большой скорости въехал автомобиль. Погибла одна женщина, около двух десятков ранены. Задержанный 20-летний водитель автомобиля, врезавшегося в толпу в Шарлотсвилле, Джеймс Алекс Филдс, оказался жителем штата Огайо.