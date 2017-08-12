В Шарлотсвилле прозошли столкновения белых националистов с их противниками

В американском городе Шарлотсвилл (штат Виргиния) в субботу произошли столкновения между ультраправыми националистами и их противниками.

Как сообщают американские СМИ, несколько сот человек обменивались ударами, толкали друг друга, бросались бутылками с водой, распыляли химические спреи, кричали.

Ранее ультраправый блогер Джейсон Кесслер заявил, что планирует шествие «за белых» в знак протеста против решения демонтировать памятник генералу Конфедерации Роберту Ли, установленный в городском парке Шарлотсвилля.

Столкновения произошли и в пятницу, когда сотни белых националистов устроили факельный марш в кампусе Университета Виргинии. Представитель университета сообщил, что несколько человек пострадали, один – арестован.