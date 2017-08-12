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Новости

В Шарлотсвилле прозошли столкновения белых националистов с их противниками

Шествие ультраправых. Шарлотсвилл, Виргиния, 11 августа 2017 года.

В американском городе Шарлотсвилл (штат Виргиния) в субботу произошли столкновения между ультраправыми националистами и их противниками.

Как сообщают американские СМИ, несколько сот человек обменивались ударами, толкали друг друга, бросались бутылками с водой, распыляли химические спреи, кричали.

Ранее ультраправый блогер Джейсон Кесслер заявил, что планирует шествие «за белых» в знак протеста против решения демонтировать памятник генералу Конфедерации Роберту Ли, установленный в городском парке Шарлотсвилля.

Столкновения произошли и в пятницу, когда сотни белых националистов устроили факельный марш в кампусе Университета Виргинии. Представитель университета сообщил, что несколько человек пострадали, один – арестован.

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