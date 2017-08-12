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Новости

В 2018 году из Узбекистана в Хадж отправятся 11 тысяч верующих

Мусульмане Узбекистана, отправляющиеся в Хадж.

Учитывая за последние годы рост числа узбекистанцев, желающих совершить Хадж (большое паломничество в Мекку), с 2018 года хадж-квота повысится до 11 тысяч человек. Как сообщает интернет-издание Kun.uz, об этом во время минувшей пятничной проповеди сообщили в мечетях Узбекистана.

«В следующем году хадж совершат 11 тысяч узбекистанцев», – сообщил во время пятничной молитвы 11 августа имам одной из мечетей в Узбекистане.

В 2017 году Саудовская Аравия увеличила квоты для граждан Узбекистана, желающих посетить Мекку. В этом году в Хадж поедут 7200 узбекистанцев.

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