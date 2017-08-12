В Нарынской области Кыргызстана жители уничтожили весь алкоголь в селе

Жители села «Эмгекчил» Нарынского района Нарынской области Кыргызстана уничтожили всю алкогольную продукцию села. С инициативой выступили молодые активисты, которые таким образом намерены остановить продажу спиртных напитков. Об этом «Азаттыку» (Кыргызская редакция Радио Свобода) рассказал председатель местной молодежной организации Жаныбек Сопиев.

По его словам, сельчане собрали 400 тысяч сомов, чтобы скупить весь алкоголь в селе. Продукцию еще на 100 тысяч сомов предоставили сами владельцы магазинов. 11-12 августа напитки вывезли на окраину села и уничтожили.

Жители отмечают, что алкоголь становится причиной многих происшествий. Ранее областной казият сообщал, что в пяти селах Нарыне полностью прекращена продажа спиртных напитков.

Аналогичный случай недавно произошел в селе «Жапалак» Ошской области. Местные жители скупили всю алкогольную продукцию и раздавили бульдозером.

На прошлой неделе имамы в Баткенской области обошли магазины с призывом отказаться от продажи спиртных напитков. После этого муфтий Кыргызстана Максат ажы Токтомушев заявил, что ДУМК не «поддерживает тех, кто насильно запрещает продавать алкоголь».