2016 год был самым теплым за всю историю наблюдений

Ученые констатировали, что 2016 год был самым теплым в истории наблюдений – то есть за 137 лет.

В докладе Американского метеорологического сообщества говорится, что уже 3 года подряд глобальное потепление достигает рекордных показателей. Данные доклада основаны на таких показателях, как температура поверхности суши и океана, уровень моря и концентрация «парниковых газов» в атмосфере.

Исследования проводили около 500 ученых из более чем 60 стран, которые изучили десятки тысяч замеров, сделанных различными независимыми группами.

На днях США начали процедуру выхода из Парижского соглашения по борьбе с глобальными изменениями климата. Ранее президент Дональд Трамп заявлял, что американское правительство готово вновь вступить в договор, но на особых условиях: сокращение выброса в атмосферу двуокиси углерода проводится с учетом обеспечения экономического роста и энергетической безопасности.