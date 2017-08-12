Узбекским заключенным разрешат видеосвидания

В Узбекистане уже в ближайшем будущем заключенные получат право общаться с родственниками при помощи видеосвиданий.

Президент Шавкат Мирзияев утвердил ряд мер по коренному совершенствованию деятельности органов внутренних дел в сфере исполнения наказаний, связанных с лишением свободы, передает Podrobno.uz.

Одно из главных направлений развития – внедрение современных технологий. Так, например, планируется внедрить систему видеоконференции по защищенным каналам связи между Главным управлением исполнения наказания, его подразделениями и учреждениями. Глава государства разрешил использовать ее для организации дистанционных видеосвиданий осужденных с их родственниками и близкими.

Кроме того, в тюрьмах планируется внедрить современные технические средства надзора и контроля за осужденными и лицами, заключенными под стражу, а также автоматизированную систему учета дисциплинарных взысканий, примененных к осужденным, предоставив право внесения изменений в данные исключительно органам прокуратуры.

Мирзияев также серьезно перетряхнул организационную структуру органов исполнения наказания. При каждой тюрьме предусматривается создание государственных унитарных предприятий, которые займутся организацией производственной и сельскохозяйственной деятельности и оказанием других услуг. Также будет организован Централизованный фонд Главного управления исполнения наказания, который будет финансироваться за счет прибыли, получаемой новыми госпредприятиями и другими учреждениями системы.

При этом с конца ноября этого года все подразделения Министерства внутренних дел Узбекистана перейдут на новый порядок, когда при закупках товаров приоритетное значение будет отдаваться продукции из числа производимой в учреждениях по исполнению наказания.

Помимо прочего глава государства поручил в срок до 1 декабря 2017 года оснастить все тюрьмы информационными стендами и другими техническими средствами аналогичного назначения для ознакомления заключенных с порядком и условиями отбывания наказания, осуществления помилования. Также эта информация должна быть в обязательном порядке размещена на сайте Министерства внутренних дел.

Еще одно важное направление – разработка и утверждение до 1 ноября 2017 года Программы мер по развитию деятельности учреждений по исполнению наказания на 2018-2022 годы.

Она должна предусмотреть строительство и реконструкцию зданий и сооружений, развитие производственных мощностей и техническое перевооружение тюрем, размещение заказов на производство определенных видов продукции в учреждениях по исполнению наказания и их организациях, осуществляющих производственную и сельскохозяйственную деятельность.

Главное, в документе должен быть прописан поэтапный перевод с 2019 года учреждений по исполнению наказания, осуществляющих производственную деятельность, с бюджетного финансирования на полное содержание за счет собственных средств.

Не остались в стороне и сами заключенные. Глава государства поручил профильным министерствам до середины октября внести на рассмотрение правительства предложения по совершенствованию деятельности образовательных учреждений, функционирующих в системе исполнения наказаний, с учетом внедрения в учебный процесс современных инновационных педагогических технологий.

Также планируется расширить применение системы профессиональной подготовки осужденных, не имеющих соответствующей профессии, в первую очередь среди несовершеннолетних.

Президент Шавкат Мирзияев освободил до 1 января 2023 года от уплаты всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды учреждения по исполнению наказания и их организации.