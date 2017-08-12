Сегодня 17 лет со дня катастрофы атомной подводной лодки «Курск»

Сегодня в России вспоминают погибших моряков атомной подводной лодки «Курск». На борту находились 118 человек – экипаж, представители командования Северного флота и дагестанского завода «Дагдизель». Все они погибли 12 августа 2000-го года. Подлодка «Курск» участвовала в учениях в Баренцевом море.

Подробности расследования катастрофы остаются засекреченными. По официальной версии, произошел взрыв одной из торпед, от которого сдетонировали другие боеприпасы. Более двадцати моряков укрылись в одном из отсеков, где, как, как сообщали СМИ, ждали помощи несколько часов.

Спасательные работы безуспешно велись с 13 по 24 августа. 20 августа к работам было допущено норвежское судно Seaway Eagle, водолазы которого смогли в течение суток вскрыть аварийно-спасательный люк подводной лодки. За 16 дней были обнаружены и подняты на поверхность 12 тел. Еще 103 тела были найдены после подъема поврежденной подводной лодки на поверхность. Троих моряков найти не удалось, прокуратура заявила, что они оказались в непосредственно в месте взрыва.

Уголовное дело, начатое в конце августа 2000 года, было прекращено в августе 2002 года.

Фильм Радио «Свобода» к 15-ой годовщине гибели подлодки Курск смотрите здесь