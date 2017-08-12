Скандал с «зараженными яйцами» в Европе: что вам нужно знать

В Голландии арестованы два человека: якобы из-за них в Европе начался скандал с «зараженными яйцами».

В Европе развивается скандал вокруг зараженных яиц: их обнаружили в 15 странах ЕС и Гонконге. Представители Еврокомиссии созвали экстренный саммит, посвященный «яичному кризису».



Что вам нужно знать?



Суть

В Европе продавали куриные яйца, зараженные опасным для инсектицидом – фипронилом. Их производили в Нидерландах, Бельгии, Германии и Франции, а продавали по всей Европе и даже за ее пределами.



Какие страны охвачены?



Зараженные яйца поставлялись в Великобританию, Швецию, Австрию, Ирландию, Италию, Люксембург, Польшу, Румынию, Словению, Словакию и Данию, а также в Швейцарию и Гонконг.



В Россельхознадзоре рассказали, что яйца не импортируются в Россию из ЕС. Есть риск завоза их через партнеров по ЕврАзЭС, но на административных границах с Беларусью и Казахстаном попыток нелегального ввоза яиц зафиксировано не было.

Насколько это опасно для людей?



Фипронил применяют для борьбы с клещами, блохами и вшами. Но обрабатывать им животных и птиц, предназначенных для употребления в пищу, запрещено. ​



Фипронил вызывает головокружение, тошноту, рвоту, при этом для отравления достаточно полуграмма вещества.​



Как это произошло?

Птицефабрики получили от голландского поставщика инсектицида состав с фипронилом, которым и обработали кур. Куры, в свою очередь, снесли яйца, которые также были заражены опасным веществом.

​Как реагируют в ЕС?

Следователи арестовали в Нидерландах двоих менеджеров компании Chickfriend. Мужчин, чьи имена не разглашаются, обвиняют в том, что именно из-за них начался скандал с «зараженными яйцами» сразу в нескольких странах Европы. Менеджеры отправили десяткам птицефабрик Евросоюза вещество для обработки кур, содержащее опасный инсектицид фипронил.

«10 дней я не мог вывезти яйца. Ферму закрыли из-за того, что я был в списке клиентов голландской компании Chickfriends, – рассказывает бельгийский фермер Поль Жин. – Да, я был в их списке, но я никогда не пользовался тем инсектицидом, поэтому для меня урон был незначителен. Но те, кто его использовал, пострадали гораздо больше – им пришлось уничтожать яйца и убивать куриц».

Поставлять свою продукцию на прилавки магазинов власти ЕС запретили 57 компаниям, а под временное закрытие попало около 180 ферм.