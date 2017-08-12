Скандал с «зараженными яйцами» в Европе: что вам нужно знать
В Голландии арестованы два человека: якобы из-за них в Европе начался скандал с «зараженными яйцами».
В Европе развивается скандал вокруг зараженных яиц: их обнаружили в 15 странах ЕС и Гонконге. Представители Еврокомиссии созвали экстренный саммит, посвященный «яичному кризису».
Что вам нужно знать?
Суть
В Европе продавали куриные яйца, зараженные опасным для инсектицидом – фипронилом. Их производили в Нидерландах, Бельгии, Германии и Франции, а продавали по всей Европе и даже за ее пределами.
Какие страны охвачены?
Зараженные яйца поставлялись в Великобританию, Швецию, Австрию, Ирландию, Италию, Люксембург, Польшу, Румынию, Словению, Словакию и Данию, а также в Швейцарию и Гонконг.
В Россельхознадзоре рассказали, что яйца не импортируются в Россию из ЕС. Есть риск завоза их через партнеров по ЕврАзЭС, но на административных границах с Беларусью и Казахстаном попыток нелегального ввоза яиц зафиксировано не было.
Насколько это опасно для людей?
Фипронил применяют для борьбы с клещами, блохами и вшами. Но обрабатывать им животных и птиц, предназначенных для употребления в пищу, запрещено.
Фипронил вызывает головокружение, тошноту, рвоту, при этом для отравления достаточно полуграмма вещества.
Как это произошло?
Птицефабрики получили от голландского поставщика инсектицида состав с фипронилом, которым и обработали кур. Куры, в свою очередь, снесли яйца, которые также были заражены опасным веществом.
Как реагируют в ЕС?
Следователи арестовали в Нидерландах двоих менеджеров компании Chickfriend. Мужчин, чьи имена не разглашаются, обвиняют в том, что именно из-за них начался скандал с «зараженными яйцами» сразу в нескольких странах Европы. Менеджеры отправили десяткам птицефабрик Евросоюза вещество для обработки кур, содержащее опасный инсектицид фипронил.
«10 дней я не мог вывезти яйца. Ферму закрыли из-за того, что я был в списке клиентов голландской компании Chickfriends, – рассказывает бельгийский фермер Поль Жин. – Да, я был в их списке, но я никогда не пользовался тем инсектицидом, поэтому для меня урон был незначителен. Но те, кто его использовал, пострадали гораздо больше – им пришлось уничтожать яйца и убивать куриц».
Поставлять свою продукцию на прилавки магазинов власти ЕС запретили 57 компаниям, а под временное закрытие попало около 180 ферм.
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