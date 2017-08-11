Сторонники Омурбека Текебаева прекратили голодовку

Сторонники лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева прекратили акцию голодовки. Об этом «Азаттыку» (Кыргызская редакция Радио Свобода) сообщил один из участников акции Айбек Султанкулов.

– Голодовку мы прекратили. Она не дала никаких результатов. ЦИК не допустил Текебаева к экзамену по госязыку. Теперь мы будем предпринимать другие меры.

В акции голодовки, которая началась 31 июля, принимали участие пять человек. Голодовка проходила в бишкекском штабе партии «Ата Мекен».​ Позже, 3 августа к ним присоединились 5 сторонниц Омурбека Текебаева в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области.

Накануне, 10 августа ЦИК отказался создавать условия лидеру партии «Ата Мекен» для прохождения теста по государственному языку, который обязателен для всех кто намерен баллотироваться в президенты КР. Омурбек Текебаев подал заявление о самовыдвижении на пост главы государства 18 июня.

Между тем, в Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебный процесс в отношении Омурбека Текебаева и экс-посла КР в Южной Корее Дуйшенкула Чотонова. Их обвиняют в коррупции. Прокурор запросил 10 лет тюрьмы для Текебаева и 8 лет для Чотонова.