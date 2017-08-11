В Иране арестовали молодых людей за «продвижение зумбы и западных танцев»

Власти Ирана арестовали молодых людей за «продвижение» латиноамериканской зумбы и других «западных» танцев, сообщают СМИ. В сообщении от 10 августа говорится, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал четырех юношей и двух девушек в городе Шархуд провинции Семнан, расположенной на северо-востоке страны.

Глава местного подразделения КСИР Хамид Дамгани сказал, что шесть задержанных являются «членами сети, которая обучает западным танцам и снимает видео об этом». Сообщается, что задержанные размещали в социальных сетях видеоролики с танцами зумба и приветствовали в своих постах девушек, снимающих публично мусульманские платки.

Аресты и рейды такого рода распространены в консервативном Иране. 9 августа государственные СМИ сообщили о задержании 64 «полуголых» юношей и девушек во время вечеринки у бассейна в пригороде Исфахана, которые, по утверждениям властей, танцевали и употребляли алкоголь.